Британия зафіксувала збройні поставки Північної Кореї до РФ та передала їх в ООН

Фото: підтвердження передачі вантажів з КНДР до РФ на супутникових знімках Великої Британії (www.theguardian.com)

Російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків Великої Британії. Це відбувається на тлі звинувачень у постачанні Пхеньяном ракет і снарядів для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британський звіт, опублікований в The Guardian.

"Великобританія надала групі експертів ООН супутникові фотографії північнокорейських вантажоперевезень до Росії в рамках спроби ініціювати офіційне розслідування угод з продажу зброї в порушення міжнародних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Як зауважують у виданні, наразі Північну Корею звинувачують у постачанні балістичних ракет і сотень тисяч артилерійських снарядів російському уряду для війни в Україні з моменту зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на далекому сході РФ у вересні минулого року.

У повідомленні припускають, що двосторонні відносини двох диктаторських країн розширюються.

Так, напередодні Путін зустрівся в Кремлі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей під час її візиту до РФ. За словами представника Кремля, вони обговорили "подальший розвиток відносин у всіх сферах, включаючи чутливі".

Три кораблі з Північної Кореї до РФ

Зазначається, що неоприлюднена доповідь британської розвідки містить знімки, зроблені в період з вересня по грудень, на яких три російські кораблі - "Майя", "Ангара" і "Марія" - завантажують контейнери у відродженому північнокорейському порту Наджін перед тим, як пройти транзитом до російських портів на Далекому Сході.

Агентство заявило, що не може ідентифікувати, що конкретно було в контейнерах. Втім, це сталося після того, як минулого тижня США оголосили, що минулого тижня балістичні ракети з Північної Кореї були використані Росією в Україні.

Заява представника ООН з приводу поставок

"Використання Росією північнокорейської зброї в Україні є порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявив дипломат ООН.

Він підкреслив, що дані дії підривають міжнародні зусилля щодо запобігання поширенню ядерної зброї та показують, наскільки жалюгідною стала Росія після свого невдалого вторгнення.

"Ці та інші докази, надані Комітету з санкцій ООН, повинні ініціювати повне розслідування грубого порушення Росією та КНДР міжнародних санкцій", - підкреслив він.

Звіт разом з іншими доказами від США та інших країн був наданий групі експертів ООН з питань північнокорейського роззброєння.

Очікується, що спеціалісти наступного місяця опублікують свій перший остаточний звіт щодо даного питання на тлі вже наявної інформації передачі зброї КНДР до Росії.

Передача зброї КНДР до Росії

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.