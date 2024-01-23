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Швейцарія й Індія досягли угоди про вільну торгівлю
12:49 22.01.2024 |
Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив, що Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років перемовин.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.
"Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років переговорів", - заявив міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін.
Пармелін вирушив до Індії одразу після Всесвітнього економічного форуму у Давосі, Швейцарія, щоб зустрітися зі своїм колегою Піюшем Гойялом.
Умови угоди було узгоджено, й офіційні особи зараз працюють над остаточним погодженням деталей, сказав він.
Нова угода "створить робочі місця для молодого населення Індії та забезпечить зайнятість у Швейцарії", - наголосив Пармелін у коментарі місцевим ЗМІ.
Як повідомляв Укрінформ, з 15 по 19 січня в швейцарському Давосі пройшла 54-та щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Цього року головною темою ВЕФ було оголошено "Відновлення довіри".
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