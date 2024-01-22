Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран заявив про успішний запуск супутника Sorayya

 

Іран повідомив про успішний запуск супутника Sorayya. Його вивели на орбіту на висоті 750 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що супутник розроблявся дослідницьким підрозділом Іранського цивільного космічного агентства. За даними конструкторів, супутник вагою 50 кг був запущений за допомогою триступінчастої твердопаливної ракети Qaem 100.

У Пентагоні переконані, що балістична ракета дальньої дії, яка використовується для виведення супутників на орбіту, також може дозволити Тегерану запускати зброю на більшу дальність, можливо, включаючи ядерні боєголовки.

У свою чергу Тегеран оперативно відкинув твердження США про те, що така діяльність є прикриттям для розробки балістичних ракет, і заявив, що нібито ніколи не займався розробкою ядерної зброї.

Вашингтон раніше ввів санкції проти космічного агентства Ірану та двох дослідницьких організацій, заявивши, що вони використовуються для просування програми Тегерана зі створення балістичних ракет.

Що передувало

Іран останні кілька років не залишає спроб вивести на орбіту низку супутників. Зазначається, що більшість ракет зазнали аварії. Але 27 вересня 2023 року міністр зв'язку та інформаційних технологій Ірану заявив про успішний запуск супутника власного виробництва "Нур-3". Основне завдання запущеного супутника - робити знімки із космосу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5268
  0,1826
 0,48
EUR
 1
 40,8404
  0,1742
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес