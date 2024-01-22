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Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів в США
08:26 22.01.2024 |
Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого Трамп називав своїм головним конкурентом на висунення від Республіканської партії, у неділю, 21 січня, оголосив, що не братиме участі у виборах президента США. Він підтримав Дональда Трампа.
Десантіс: У нас немає чіткого шляху до перемоги
Десантіс пояснив своє рішення тим, що його дії не дадуть змоги досягти "бажаного результату". "Я не можу просити людей, які підтримують нас, добровільно віддавати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Тому сьогодні я оголошую про призупинення своєї передвиборчої кампанії", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X. Відео він підписав цитатою Вінстона Черчилля: "Успіх не остаточний, невдача не фатальна: головне - мужність продовжувати".
"Ясно, що більшість учасників праймеріз Республіканської партії хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс, - заявив він. - Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканців і я виконаю цю обіцянку. Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або перепакованої форми підігрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі".
Bloomberg: Спонсори Десантиса націлені на 2028 рік
За даними агентства Bloomberg, деякі спонсори кампанії 45-річного Десантіса хочуть, щоб він зберіг політичний капітал і потенційно міг знову балотуватися на пост президента у 2028 році, коли Трампа більше не буде у виборчому бюлетені.
У праймеріз Республіканської партії тепер беруть участь два кандидати - 45-й президент Дональд Трамп і колишня постпред США при ООН і ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі. На первинних виборах республіканців, що стартували 15 січня в Айові, 20 голосів здобув Трамп, вісім - Десантіс, сім - Гейлі.
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