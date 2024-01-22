Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рон Десантіс вийшов із президентських перегонів в США

 

Губернатор Флориди Рон Десантіс, якого Трамп називав своїм головним конкурентом на висунення від Республіканської партії, у неділю, 21 січня, оголосив, що не братиме участі у виборах президента США. Він підтримав Дональда Трампа.

Десантіс: У нас немає чіткого шляху до перемоги

Десантіс пояснив своє рішення тим, що його дії не дадуть змоги досягти "бажаного результату". "Я не можу просити людей, які підтримують нас, добровільно віддавати свій час і жертвувати свої ресурси, якщо у нас немає чіткого шляху до перемоги. Тому сьогодні я оголошую про призупинення своєї передвиборчої кампанії", - сказав він у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X. Відео він підписав цитатою Вінстона Черчилля: "Успіх не остаточний, невдача не фатальна: головне - мужність продовжувати".

"Ясно, що більшість учасників праймеріз Республіканської партії хочуть дати Дональду Трампу ще один шанс, - заявив він. - Я підписав обіцянку підтримати кандидата від республіканців і я виконаю цю обіцянку. Я підтримую його, тому що ми не можемо повернутися до старої республіканської гвардії минулих років або перепакованої форми підігрітого корпоративізму, яку представляє Ніккі Гейлі".

Bloomberg: Спонсори Десантиса націлені на 2028 рік

За даними агентства Bloomberg, деякі спонсори кампанії 45-річного Десантіса хочуть, щоб він зберіг політичний капітал і потенційно міг знову балотуватися на пост президента у 2028 році, коли Трампа більше не буде у виборчому бюлетені.

У праймеріз Республіканської партії тепер беруть участь два кандидати - 45-й президент Дональд Трамп і колишня постпред США при ООН і ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі. На первинних виборах республіканців, що стартували 15 січня в Айові, 20 голосів здобув Трамп, вісім - Десантіс, сім - Гейлі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5268
  0,1826
 0,48
EUR
 1
 40,8404
  0,1742
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес