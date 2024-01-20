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Фермери 24 січня перекриють дороги по всій Польщі, протестуючи проти зерна з України
23:50 19.01.2024 |
24 січня польські фермери перекриють дороги по всій країні на знак протесту проти імпорту зерна з України.
Про це повідомляє inpoland.net.pl.
Згідно з повідомленням, аграрії вийдуть на вулиці, щоб висловити протест проти імпорту зерна з України, проти Європейського Союзу та ідей, які, на їхню думку, хочуть суттєво обмежити виробництво рослинництва та тваринництва в Польщі та ЄС.
Крім того, цього дня мітингувальники можуть заблокувати польсько-український кордон.
Представник аграрної організації Solidarnośc Адріан Вавжиняк закликав усіх фермерів та сільськогосподарські спілки Польщі долучитися до протестів 24 січня з 12:00 до 14:00, інформують польські ЗМІ.
Майбутні протести вже підтримала Національна рада агропромислових палат.
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