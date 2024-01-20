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Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
23:32 19.01.2024 |
Японський космічний модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) здійснив успішну посадку на поверхні Місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Як стверджує Японське агентство аерокосмічних досліджень, посадковий модуль SLIM, який було запущено ще у вересні 2023 року, здійснив успішну посадку на поверхню Місяця близько о 17:20 за київським часом. Інженери, зі свого боку, перевірили стан апарату незабаром після його приземлення.
Успішна операція зробила Японію п'ятою країною, яка висадилась на Місяць. Серед інших, зокрема:
* Радянський союз;
* США;
* Китай;
* Індія, яка минулого року успішно здійснила місію "Чандраян-3".
"Уряди та приватні компанії здійснили понад 50 спроб висадитися на Місяць з перемінним успіхом, починаючи з перших спроб на початку 1960-х років, і цей успіх залишається хитким навіть у сучасну епоху", - пише видання.
Торік японська компанія ispace здійснила свою першу спробу висадитися на Місяць, але космічний корабель зазнав аварії в останні моменти. Зокрема з проблемами після початку запуску зіткнулась й інша американська компанія Astrobotic.
До нових місій наразі готуються американські компанії Intuitive Machines і Firefly. Зокрема Китай планує запустили ще один місячний посадковий модуль у травні.
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