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АНАЛІТИКА

Бельгія приєднається до місії ЄС проти хутистів у Червоному морі

Бельгія приєднається до місії ЄС проти хутистів у Червоному морі

 

Бельгія приєднається до європейської місії проти хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

З практичної точки зору, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі в європейській оборонній операції. Передбачено три місії: морська розвідка (збір інформації про ситуацію), супровід і захист торгових суден.

Рішення Бельгії передбачає, що мандат і правила ведення бойових дій, визначені на європейському рівні, ще мають бути затверджені урядом.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.

Після цього Вашингтон і Лондон завдали ще кілька ударів по об'єктах хуситів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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