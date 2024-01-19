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У Швеції вперше з 1990-х років відновили цивільну службу за призовом
22:49 19.01.2024 |
У Швеції з 19 січня відновилась цивільна служба за призовом - альтернатива військовій службі, яка стосуватиметься працівників місцевих рятувальних служб і енергетиків.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін пояснив, що відновлення цивільної служби необхідне для того, аби критично важливі служби могли функціонувати "в часи підвищеної готовності та, зрештою, війни".
Цивільна служба за призовом у Швеції є альтернативою військовій службі, якій підлягають усі чоловіки віком від 16 до 70 років і яку з 2017 року зробили обов'язковою. А обов'язковий призов на цивільну службу, який відновлюється зараз, скасували після завершення Холодної війни у 1990-х роках.
В уряді Швеції не уточнили, яку кількість призовників на цивільну службу планується набрати; раніше прем'єр Ульф Крістерссон говорив, що йдеться про десь 2000 людей. Зазначається, що ті, хто підлягає критеріям призову, пройдуть відповідні курси перекваліфікації.
На цивільну службу можуть претендувати також люди, які мали досвід роботи в енергетичному секторі, але вже там не працюють.
Крім того, з осені 2024 року під егідою Шведського агентства з надзвичайних ситуацій також почнуться курси підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту.
Нагадаємо, минулого тижня головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
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