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АНАЛІТИКА

Міжнародна федерація кіберспорту припинила членство Росії в організації

 

 

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) розглянула звернення Федерації кіберспорту України (UESF) та задовольнила прохання щодо припинення членства федерації кіберcпорту Росії (RESF) в міжнародній організації.

Як ідеться в повідомленні Національного олімпійського комітету України, раніше до Міжнародної федерації кіберспорту було направлено низку листів та звернень, проведено кілька онлайн-зустрічей із представниками членського комітету та функціонерами IESF для обґрунтування своєї позиції щодо доцільності вжиття обмежувальних заходів по відношенню до федерації кіберспорту Росії.

Як повідомляється, листом від 17 січня 2024 року за підписом генерального секретаря IESF було повідомлено про припинення статусу "доброї репутації" федерації кіберпорту РФ у міжнародній організації до проведення наступної Генеральної Асамблеї IESF, що відбудеться наприкінці 2024 року.

Саме тоді всі повноправні члени організації мають ухвалити остаточне рішення про призупинення членства RESF або відновлення її прав.

"Однак відповідно до найкращих практик і міжнародних норм, таких як рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Олімпійської хартії щодо інклюзивності та недискримінації за ознакою походження і Декларації прав людини ООН, Рада IESF скоригувала рекомендацію Комітету з членства IESF, дозволивши гравцям із усіх країн брати участь у змаганнях на нейтральних умовах, представлених прапором IESF", - сказано в листі.

Комісія НОК України з кіберспорту та Федерація кіберспорту України продовжать роботу щодо фіксації випадків порушення російськими представниками принципів Олімпійської хартії та комунікуватимуть на цю тему з міжнародною федерацією, додали в НОК.
Ключові теги: Росія
 

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