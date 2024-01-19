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АНАЛІТИКА

Байден підписав закон, щоб уникнути шатдауну

 

Президент США Джо Байден 19 січня підписав закон, який дозволить федеральному уряду уникнути шатдауну від наступного дня й дасть час для затвердження постійного федерального бюджету.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Документ передбачає різні терміни тимчасового фінансування федеральних програм: сільське господарство, програми для ветеранів, транспорт, житло тощо будуть забезпечені коштами до 1 березня, а решта, включно з бюджетом Пентагону, - до 8 березня.

Протягом 18 січня його підтримали Сенат і Палата представників.

Це відтермінування - вже друге з початку нинішнього фіскального року у США 1 жовтня 2023 року - покликане дати Конгресу більше часу, аби погодити постійне федеральне фінансування на загальну суму 1,66 трильйона доларів, що міститься у 12 окремих законопроєктах.

Паралельно між американськими законодавцями йдуть дискусії про схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування, який містить і кошти для України. Він затримується в Конгресі з жовтня через вимоги республіканців посилити захист південного кордону США.
Ключові теги: США
 

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