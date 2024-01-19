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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Німецький паспорт за три роки: Бундестаг спростив отримання громадянства
17:13 19.01.2024 |
Депутати Бундестагу більшістю голосів підтримали закон, який спрощує отримання громадянства Німеччини. Про це пише DW.
Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині.
Тепер, щоб отримати громадянство, необхідно прожити у Німеччині п'ять років замість восьми. А за особливих успіхів в інтеграції - володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів та кваліфікації - буде достатньо і трьох років.
Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати колишній паспорт.
Народжені в Німеччині діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один із батьків проживає в Німеччині понад п'ять років. Поки що це відбувається лише за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років. Після досягнення повноліття дітям не доведеться обирати між німецьким громадянством та громадянством, успадкованим від батьків.
Закон також спрямований на залучення кваліфікованих спеціалістів.
Згідно з новим законом, процедура набуття громадянства Німеччини передбачає й обмеження для певних категорій людей.
Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто здійснює "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність".
Ще однією перешкодою на шляху до громадянства стане поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.
За даними Євростату, понад 1,2 млн українців у Німеччині мають статус тимчасового захисту.
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