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АНАЛІТИКА

Німецький паспорт за три роки: Бундестаг спростив отримання громадянства

 

Депутати Бундестагу більшістю голосів підтримали закон, який спрощує отримання громадянства Німеччини. Про це пише DW.

Закон покликаний прискорити натуралізацію іноземців у Німеччині.

Тепер, щоб отримати громадянство, необхідно прожити у Німеччині п'ять років замість восьми. А за особливих успіхів в інтеграції - володіння німецькою мовою, участь у волонтерській діяльності, наявності професійних успіхів та кваліфікації - буде достатньо і трьох років.

Крім того, іноземцям, які прийняли громадянство Німеччини, дозволять зберігати колишній паспорт.

Народжені в Німеччині діти іноземців автоматично отримуватимуть німецьке громадянство, якщо один із батьків проживає в Німеччині понад п'ять років. Поки що це відбувається лише за умови, що один із батьків проживає в Німеччині понад вісім років. Після досягнення повноліття дітям не доведеться обирати між німецьким громадянством та громадянством, успадкованим від батьків.

Закон також спрямований на залучення кваліфікованих спеціалістів.

Згідно з новим законом, процедура набуття громадянства Німеччини передбачає й обмеження для певних категорій людей.

Відмовлятимуть у німецькому паспорті тим, хто здійснює "антисемітські, расистські або інші дії з мотивів, що зневажають людську гідність".

Ще однією перешкодою на шляху до громадянства стане поведінка, яка демонструє невизнання рівноправності чоловіків та жінок, а також багатоженство.

За даними Євростату, понад 1,2 млн українців у Німеччині мають статус тимчасового захисту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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