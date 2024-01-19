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АНАЛІТИКА

Лагард назвала найкращий захист Європи від Трампа

 

Найкращий план підготовки до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році - це підтримка єдиного європейського ринку.

Про це заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Найкращий захист, якщо ми хочемо на це так дивитися, - це напад. Щоб правильно атакувати, потрібно бути сильним удома. Таким чином, бути сильним означає мати сильний, глибокий ринок, мати справжній єдиний ринок", - сказала Лагард у Давосі.

Трамп закріпив свій статус лідера Республіканської партії, вигравши перший етап для Республіканської партії на виборах 2024 року в Айові - подія, яка викликала занепокоєння серед учасників Давосу.

Раніше Лагард наголошувала, що його потенційна перемога на листопадових президентських виборах у США може поставити під загрозу світову торгівлю, підтримку України та боротьбу зі зміною клімату.

"Ми всі занепокоєні цим, тому що Сполучені Штати є найбільшою економікою, найбільшою оборонною країною у світі і були маяком демократії, з усіма її плюсами та мінусами. Ми повинні бути гранично уважними", - сказала Ларагрд раніше цього тижня.

Її заклики до зміцнення єдиного ринку є постійною вимогою. Сьогодні закликала до створення більш потужного органу з нагляду за цінними паперами в Європі як один із заходів, що сприяють інтеграції ринків капіталу.

Нагадаємо, Дональд Трамп здобув перемогу із безпрецедентним відривом на внутрішньопартійних виборах Республіканської партії в Айові. Результат Трампа відбив його популярність серед виборців-республіканців - навіть після двох імпічментів, його участі в нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року, вчиненого натовпом прихильників.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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