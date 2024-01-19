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АНАЛІТИКА

У ЄС обговорюють нові санкції проти РФ - ЗМІ

 

У Євросоюзі розпочалися обговорення пакета нових обмежувальних заходів щодо Росії для його схвалення до 24 лютого - річниці початку широкомасштабного збройного вторгнення РФ в Україну, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на джерело.

За словами співрозмовника агентства, може йтися про додаткові обмеження в торгівлі, заходи із боротьби проти обходу введених раніше санкцій. Також до санкційних списків планують внести додаткових фізичних і юридичних осіб.

Зазначається, що можливі нові заходи постпреди ЄС обговорювали на зустрічі в середу.

Водночас у ЄС тривають переговори щодо планів створення нового фонду для підтримки української армії, зазначає Bloomberg.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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