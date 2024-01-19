Фінансові новини
- |
- 19.01.24
- |
- 17:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ЄС обговорюють нові санкції проти РФ - ЗМІ
15:51 19.01.2024 |
У Євросоюзі розпочалися обговорення пакета нових обмежувальних заходів щодо Росії для його схвалення до 24 лютого - річниці початку широкомасштабного збройного вторгнення РФ в Україну, повідомляє в п'ятницю Bloomberg із посиланням на джерело.
За словами співрозмовника агентства, може йтися про додаткові обмеження в торгівлі, заходи із боротьби проти обходу введених раніше санкцій. Також до санкційних списків планують внести додаткових фізичних і юридичних осіб.
Зазначається, що можливі нові заходи постпреди ЄС обговорювали на зустрічі в середу.
Водночас у ЄС тривають переговори щодо планів створення нового фонду для підтримки української армії, зазначає Bloomberg.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велике Сахалінське родовище досі не працює, Україна втрачає мільярди. Що відбувається?
|Мін'юст хоче дозволити засудженим воювати, вже напрацювали зміни в закони
|ДБР підозрює Ігоря Мазепу в організації оборудки з відчуження земель критичної інфраструктури Київської ГЕС
|Відомий бізнесмен Ігор Мазепа затриманий ДБР. В офісі його компанії почалися обшуки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Німецький паспорт за три роки: Бундестаг спростив отримання громадянства
|Лагард назвала найкращий захист Європи від Трампа
|Велика Британія вперше успішно випробувала передову лазерну зброю
|У ЄС обговорюють нові санкції проти РФ - ЗМІ
|Прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 8% у 2023 р.
|Естонія щорічно виділятиме Україні по €14 мільйонів на розвиток
Бізнес
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору
|NASA представила безшумний надзвуковий літак