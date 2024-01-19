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АНАЛІТИКА

Прямі іноземні інвестиції в Китай впали на 8% у 2023 р.

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (ПІІ, FDI) в економіку материкового Китаю в 2023 році зменшився на 8% і становив 1,13 трлн юанів ($157,1 млрд), повідомило міністерство торгівлі країни.

Приплив іноземних інвестицій у сфері послуг впав на 13,4%. ПІІ у виробничій галузі зменшилися на 1,8%.

Тим часом інвестиції Великої Британії в Китай злетіли на 81%, Франції - на 84,1%, Нідерландів - на 31,5%, Швейцарії - на 21,4%, Австралії - на 17,1%.

За минулий рік у країні було зареєстровано 53,766 тис. нових іноземних підприємств, що на 39,7% більше за показник за 2022 рік, наводить дані відомства агентство "Сіньхуа".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Китай
 

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