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ЄС розблокує виділення 100 млрд євро для Польщі після зміни уряду, - FT
13:55 19.01.2024 |
Брюссель вивчає способи надати понад 100 мільярдів євро фінансування ЄС для Польщі, навіть якщо президент країни накладе вето на судову реформу Дональда Туска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Європейська комісія заморозила фінансування під час тривалої суперечки з попереднім урядом, очолюваним правою партією "Право і справедливість" (ПіС).
Щоб отримати доступ до фондів, уряду необхідно виконати низку умов чи "суперетапів", пов'язаних із незалежністю судової системи. Проблема для Туска полягає в тому, що президент Анджей Дуда, кандидат від ПіС, який залишиться на своїй посаді до 2025 року, вже заблокував інші реформи, запропоновані новим урядом, і загострив конституційну суперечку з прем'єр-міністром.
Туск, однак, пообіцяв прискорити судову реформу, щоб досягти основних цілей ЄС, і висловив сподівання, що Дуда підпише їх як закон.
"Ми прагнемо досягти віху в рамках наявної у нас інституційної структури, а саме уряду, повністю відданого верховенству закону, і президента, який час від часу не поважає його. І Єврокомісія дуже добре розуміє цю реальність", - заявив представник польського уряду.
Чиновники ЄС висловили впевненість, що Дуда не саботуватиме цей закон, який відкриває довгоочікуване фінансування Польщі.
"Ця справа президента, це його прерогатива вирішувати", - заявила віце-президент комісії Віра Йоурова, додавши, що має відчуття, Дуда готовий розглянути пропозиції.
Альтернативний шлях
Але якщо Дуда продовжить блокаду, Брюссель та Варшава розробляють альтернативний спосіб розморожування коштів, за словами людей, знайомих із перебігом дискусії.
Комісар юстиції Дідьє Рейндерс зустрічається з міністром юстиції Адамом Боднаром у Варшаві у п'ятницю, щоб обговорити, як гарантувати, що Польща зможе виконати всі необхідні умови для доступу до готівки.
"Єврокомісія разом з урядом Польщі прагнутиме до того, щоб можна було знайти настільки ж ефективні рішення для питань, що залишаються", - заявив представник комісії.
Один із варіантів включає часткове або повне розблокування 76,5 млрд євро звичайних фондів ЄС, які були затримані наприкінці 2022 року через незалежність судової влади, але формально не пов'язані із "суперетапами".
Щодо фондів відновлення ЄС після пандемії на загальну суму 35,4 млрд євро у вигляді кредитів та грантів, Польщі необхідно буде отримати до них доступ до закінчення терміну їхньої дії у 2026 році. Брюссель та Варшава працюють над "комбінацією законодавчих та незаконодавчих коштів", щоб це сталося. Про це заявили офіційні особи ЄС та Польщі.
Польща вже запросила 7 млрд євро у вигляді коштів на відновлення і очікує, що їх буде виплачено цієї весни. Варшава сподівається отримати цього року загалом 23 мільярди євро коштів на відновлення.
Це питання є політично чутливим для президента комісії Урсули фон дер Ляйєн, якій необхідно забезпечити, щоб до нового проєвропейського уряду в Польщі, що походить з тієї ж політичної сили, що й вона, не ставилися прихильно.
Гроші для України
Нагадаємо, після вступу до Європейського Союзу Україна отримає право на отримання 186 млрд євро з бюджету блоку протягом семи років.
Згідно з чинними правилами ЄС, Україна отримає право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Єдиної сільськогосподарської політики ЄС (САР) протягом семи років.
Україна також матиме право на отримання 61 млрд євро з фондів об'єднання ЄС, які використовуються на покращення інфраструктури у найбідніших країнах-членах ЄС. За оцінками Financial Times, із дев'ятьма новими державами-членами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр та Мальта втратить права на таке фінансування.
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