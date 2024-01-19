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У комітеті Бундестагу схвалили бюджет на 2024 рік, де планували багатомільярдну допомогу Києву
10:56 19.01.2024 |
Після тижнів політичних суперечок щодо економії бюджетний комітет німецького парламенту схвалив бюджет на 2024 рік з видатками близько 476,8 мільярда євро та новими позиками на загальну суму близько 39 мільярдів євро.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
Нижня палата, Бундестаг, та верхня палата, Бундесрат, мають ухвалити остаточне рішення щодо бюджету на 2024 рік на початку лютого, але його схвалення в бюджетному комітеті вже вважається вирішальним етапом на шляху до ухвалення бюджету в парламенті.
"Як коаліційні парламентські групи, ми складаємо збалансований бюджет, попри різні точки зору, на тлі численних криз і незважаючи на складну відправну точку для цих парламентських дебатів після рішення Федерального конституційного суду", - пояснили після зустрічі міністри трьох партій урядової коаліції з питань бюджету.
Вони наголосили на соціальній справедливості, економічних стимулах, зокрема в податковій політиці, інвестиціях у захист клімату, зміцненні демократії та міжнародної згуртованості, які відображає бюджет. Водночас, за їхніми словами, субсидії скоротять.
Раніше урядова коаліція Німеччини погодила бюджет країни на 2024 рік після місяця напружених переговорів на тлі кризи, що пов'язана з виникненням "діри" у бюджеті на 60 мільярдів євро.
Перед цим повідомляли, що уряд планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 млрд євро.
Ситуація з ухваленням бюджету Німеччини перетворилась у хаос після листопадового рішення Конституційного суду, який постановив, що Берлін не може перенаправити 60 мільярдів євро невикористаних коштів від пандемії COVID на кліматичні проєкти.
Після того, як Конституційний суд ФРН заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась "діра" у 60 мільярдів євро.
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