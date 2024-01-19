Трамп просить Верховний суд дозволити йому балотуватися на виборах президента США

Дональд Трамп закликав Верховний суд скасувати рішення про заборону брати участь у первинних виборах у штаті Колорадо, і визнати його право балотуватися на посаду президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Адвокати Трампа закликали суддів скасувати рішення Верховного суду Колорадо про виключення політика з виборчого бюлетеня. Свої юридичні аргументи вони виклали в юридичній записці обсягом 59-сторінок.

"Суд повинен швидко і рішуче покласти край цим спробам дискваліфікації виборчих бюлетенів, які загрожують позбавити права голосу десятки мільйонів американців. Якщо інші суди штату і чиновники штату підуть за прикладом Колорадо та виключать ймовірного кандидата в президенти від республіканців зі своїх бюлетенів, це загрожує хаосом і безладом", - йдеться у документі.

Ці аргументи багато в чому повторюють меседжі, які Трамп наводив у судах нижчої інстанції та попередньо переглядав у попередніх заявах у Верховному суді.

Політик заперечив, що заворушення в Капітолії були повстанням, а також заперечив, що його дії, які передували цьому дню, взагалі спричинили заворушення.

"Ніщо з того, що зробив президент Трамп у відповідь на вибори 2020 року або 6 січня 2021 року, навіть віддалено не може бути кваліфіковано як "повстання". Президент Трамп ніколи не брав участі і не керував будь-якими незаконними діями, що мали місце в Капітолії 6 січня 2021 року. Насправді все навпаки, оскільки президент Трамп неодноразово закликав до миру, патріотизму та правопорядку", - йдеться у записці юристів.

Адвокати політика зазначили, що промова Трампа в Ellipse того дня була політичною промовою, захищеною Першою поправкою, а не спробою підбурювати своїх прихильників до штурму Капітолію.

"Твердження про те, що президент Трамп має телепатичні здібності" і знав, як відреагують його прихильники, не витримують критики", - написали його адвокати.

На тлі своєї полум'яної риторики в цій промові Трамп неодноразово закликав своїх прихильників "битися, як у пеклі". Одного разу він також закликав їх йти до Капітолію "мирним шляхом".

Критики екс-президента, а також деякі з його власних співробітників у Білому домі, стверджують, що він знав, що дехто в натовпі був озброєний, і навіть після початку заворушень неодноразово відкидав прохання оточуючих заспокоїти і розігнати натовп.

Кримінальні звинувачення спеціального адвоката Джека Сміта проти Трампа включають твердження, що він покладався на агресивний натовп, щоб перешкодити Конгресу затвердити перемогу Джо Байдена того дня. Сміт стверджує, що це була "кульмінація" численних змов, спрямованих на те, щоб зірвати передачу влади.

Вибори у США і проблеми з балотуванням Трампа

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів може стати чинний американський лідер Джо Байден. Водночас кандидатом від республіканців має непогані шанси стати Дональд Трамп.

28 грудня ім'я Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Белоуз зазначила, що рішення обумовлене 14-ю поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже почали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова.