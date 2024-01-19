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АНАЛІТИКА

Найвищий суд Польщі назвав незаконною ліквідацію польських держЗМІ

 

Польський Конституційний трибунал 18 січня назвав незаконним рішення уряду країни ліквідувати державне радіо, телебачення та інформаційне агентство, яких за попередньої влади звинувачували в пропаганді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своєму рішенні Конституційний трибунал Польщі зазначив, що будь-які рішення щодо державних телерадіокомпаній повинні ґрунтуватися на профільному законі, а не на кодексі комерційних компаній, що робить рішення про їхню ліквідацію недійсними.

"Право звільняти членів керівництва (державних ЗМІ. - Ред.) належить виключно Національній раді з питань медіа", - констатував суд.

Міністерство культури Польщі, очільник якого Бартоломей Сенкевич і підписав указ про ліквідацію трьох держЗМІ, назвало рішення Конституційного трибуналу недійсним через порушення під час призначення його членів.

Міністерство також посилалося на резолюції Європейського суду з прав людини, в яких говориться, що Конституційний трибунал у нинішньому вигляді "не є незалежним і безстороннім" судом і що його рішення "не мають загальнообов'язкової сили".

У грудні Сенкевич оголосив, що збирається ліквідувати державне телебачення, радіо та інформаційне агентство після того, як президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на плани витрат нового уряду на фінансування державних ЗМІ.

Ці ЗМІ все ще працюють, але з новими програмами та журналістами. Польський уряд говорив, що після ліквідації хоче відновити роботу мовників як нових юридичних осіб під новим керівництвом.

Цей конфлікт є лише одним із кількох між нинішньою та попередньою владою в Польщі. Одним із найгучніших випадів стало затримання екскерівників польського МВС Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, засуджених за перевищення повноважень.
Ключові теги: Польща
 

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