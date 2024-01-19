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АНАЛІТИКА

Польща запропонує зміни до угоди про «транспортний безвіз» ЄС з Україною

 

Польща готується запропонувати зміни до угоди про так званий транспортний безвіз між ЄС та Україною та запрошує Україну до співпраці у цьому процесі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке польського Міністерства інфраструктури після зустрічі з українською стороною.

18 січня заступник міністра Павел Ганчарж спілкувався з послом України Василем Зваричем про наступні кроки для втілення домовленостей, досягнених 16 січня між Мінінфраструктури і протестуючими польськими перевізниками, які кілька місяців блокували низку КПП на кордоні.

"На додачу до необхідності того, щоб українська сторона повністю виконувала домовленості, досягнені на двосторонніх зустрічах, заступник міністра інфраструктури Павел Гарчарж також повідомив співрозмовника, що Польща невдовзі подасть свої пропозиції для змін угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра наголосив, що дії Польщі у цьому напрямку спрямовані на створення сприятливих умов для обох сторін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після домовленості з урядом польські перевізники ввечері 16 січня повністю зняли блокаду кордону, протест призупиниться до березня. Головною вимогою польських перевізників було відновлення системи дозволів для українських водіїв.

Посол України Василь Зварич висловив сподівання, що поновлення протесту вдасться уникнути.

Як відомо, найближчим часом до Києва має приїхати з візитом новий прем'єр Польщі Дональд Туск.

Ключові теги: Польща
 

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