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Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном
09:19 19.01.2024 |
Іран провів широкомасштабні військові навчання в районі, що простягається з південного заходу на південний схід країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.
Зазначається, що в навчаннях під кодовою назвою Modafean Aseman Velayat 1402 брали участь окремі підрозділи повітряних, військово-морських і сухопутних сил іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції.
Морська частина навчань була проведена в південних водах в радіусі 400 км від берегової лінії.
Представник Ірану Аббас Фараджпур сказав, що під час тренувань пілотованими та безпілотними літальними апаратами проводилися розвідувальні операції, а також були вжиті тактичні та оборонні заходи для виявлення, відстеження та боротьби з БпЛА противників.
Відео на тему:
Що передувало
Пакистан звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Там заявляють, що Тегеран здійсник атаку, внаслідок якої загинуло двоє дітей.
18 січня в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".
Варто зазначити, що Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.
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