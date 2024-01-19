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АНАЛІТИКА

Іран провів масштабні військові навчання на тлі напруженості з Пакистаном

 

Іран провів широкомасштабні військові навчання в районі, що простягається з південного заходу на південний схід країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Зазначається, що в навчаннях під кодовою назвою Modafean Aseman Velayat 1402 брали участь окремі підрозділи повітряних, військово-морських і сухопутних сил іранської армії та Корпусу вартових ісламської революції.

Морська частина навчань була проведена в південних водах в радіусі 400 км від берегової лінії.

Представник Ірану Аббас Фараджпур сказав, що під час тренувань пілотованими та безпілотними літальними апаратами проводилися розвідувальні операції, а також були вжиті тактичні та оборонні заходи для виявлення, відстеження та боротьби з БпЛА противників.

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Що передувало

Пакистан звинуватив Іран у порушенні свого повітряного простору. Там заявляють, що Тегеран здійсник атаку, внаслідок якої загинуло двоє дітей.

18 січня в МЗС Пакистану заявили про завдання ударів "по укриттям терористів" в Ірані та додали, що низку "терористів ліквідовано".

Варто зазначити, що Збройні сили Пакистану перевели у стан "надзвичайно високої" бойової готовності на тлі загострення конфлікту з Іраном.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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