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АНАЛІТИКА

Іран має достатньо урану для виготовлення декількох атомних боєголовок, - МАГАТЕ

 

Іран виробив достатньо високозбагаченого урану, щоб виготовити декілька атомних боєголовок.

Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії вважають, що наразі Іран має достатню кількість високозбагаченого урану для створення кількох атомних боєголовок.

"Це дуже розчаровує... Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість", - генеральний директор МАГАТЕ.

Іран відновив виробництво після листопадової доповіді МАГАТЕ

Попри те, що інспектори не виявили перенаправлення іранських запасів урану на зброю, виробництво і зберігання такої кількості матеріалу викликає занепокоєння.

За даними видання, у грудні Іран потроїв темпи збагачення урану, скасувавши заходи, які було вжито на тлі закулісної дипломатії зі США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран
 

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