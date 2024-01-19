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Уряд Румунії пішов назустріч фермерам, щоб зняти блокаду кордону з Україною - Reuters
23:37 18.01.2024 |
Уряд Румунії представив перший пакет заходів, спрямованих на виконання вимог фермерів, які блокують переходи на кордоні з Україною, протестуючи проти високих витрат на ведення бізнесу.
Прем'єр-міністр Марчел Чолаку перед засіданням уряду представив деякі перші кроки, погоджені з протестувальниками, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
"Ми затверджуємо перший пакет заходів, погоджений з фермерами та перевізниками. Очевидно, що протести були обгрунтованими", - цитують Чолаку місцеві ЗМІ.
Зокрема, заходи передбачають компенсацію фермерам в розмірі 100 євро за гектар і до 280 тис. євро за збитки через війну в Україні, а також деякі зміни правил, на яких наполягали перевізники.
Протестувальники вимагають мораторію на виплату кредитів, прискорення виплат субсидій і виділення окремих смуг на прикордонних переходах і в чорноморському порту Констанца для вантажівок з ЄС і вантажівок з-поза меж блоку, зокрема з України.
Учасники акції заявляли, що протести триватимуть "доти, доки ми не побачимо перший ухвалений закон, який забезпечить вирішення якомога більшої кількості проблем, які ми вказали".
Як повідомляв Укрінформ, на території Румунії фермери 13 і 14 січня блокували рух українських вантажівок через пункт пропуску "Сірет". 15 січня також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».
18 січня румунські фермери розпочали блокаду КПП "Дякове - Халмеу".
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