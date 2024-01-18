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АНАЛІТИКА

Польща продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року

 

Польща продовжила до 4 березня наступного року механізм тимчасового захисту осіб, які були вимушені втікати від війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні польського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Механізм тимчасового захисту, активований імплементаційним рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, було продовжено ще на один рік - до 4 березня 2025 року. Відповідно, термін дії виданих до цього часу посвідчень тимчасового захисту також продовжено", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в польському уряду, особам, які отримали від Управління у справах іноземців довідку про надання тимчасового захисту з терміном дії до 4 березня 2023, 4 вересня 2023 або 4 березня 2024 року, не потрібно подавати заяву на отримання нових документів. Ці посвідчення будуть дійсні до 4 березня 2025 року.

Законодавство не передбачає правових підстав для заміни вже виданих посвідок у зв'язку з продовженням строку дії тимчасового захисту.

У документах міститься відповідна відмітка про продовження терміну їх дії на підставі закону. Таким чином, іноземці, які до цього часу отримали посвідки, можуть продовжувати використовувати їх як посвідки на тимчасове проживання, що підтверджують їхній правовий статус.

Іноземці, які не підпадають під дію закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, але належать до категорії переміщених осіб, перелічених у відповідному рішенні Ради ЄС, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому випадку підтвердженням користування тимчасовим захистом є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.

Як відомо, ЄС восени продовжив тимчасовий захист українців до березня 2025 року.

Нагадаємо, ірландський прем'єр-міністр Лео Варадкар заявив, що "не може уявити" повернення українських біженців, які перебувають в Ірландії, на батьківщину до завершення повномасштабної війни з Росією.

Також болгарський уряд вирішив продовжити програму гуманітарної допомоги біженцям з України до 30 квітня 2024 року.
 

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