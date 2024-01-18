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Макрон закликав випускати спільні єврооблігації на потреби оборони
14:25 18.01.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон підтримав випуск спільних європейських боргових зобов'язань для оплати пріоритетів, включаючи оборону й технології.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
"Нам потрібно більше державних інвестицій в Європу, тому ми повинні відкрити другу фазу реінвестування, як це було під час пандемії, і, можливо, знову наважитися на випуск єврооблігацій для фінансування пріоритетів", - сказав французький лідер, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Як приклад таких пріоритетів він навів пропозиції Естонії щодо випуску єврооблігацій для своєї оборонної промисловості та на потреби України. Серед сфер, в які Європа повинна стимулювати інвестиції, Макрон також назвав штучний інтелект, чипи та космос.
"Я думаю, що 2024-2025 роки будуть роками, коли європейські країни та ЄС як суб'єкт опиняться в ситуації, коли потрібно буде вирішити, хочемо ми бути суверенними чи ні", - сказав він.
На його думку, Європі необхідно створити єдиний ринок капіталу, щоб стимулювати більше приватних інвестицій, а також більш амбітну економічну програму для промисловості та інновацій.
Раніше найбільша політична партія в Європарламенті, Європейська народна партія (ЄНП), у проєкті свого передвиборчого маніфесту пропонує створити окрему посаду комісара з питань оборони, трансформувавши посаду головного дипломата ЄС.
Цей заклик не є новим або ексклюзивним для правоцентристів, інші європейські політики, такі як міністрерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, закликали до створення нової посади.
Нинішній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у минулому, будучи євродепутатом, також закликав Євросоюз запровадити посаду європейського комісара з питань оборони.
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