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АНАЛІТИКА

Макрон закликав випускати спільні єврооблігації на потреби оборони

 

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав випуск спільних європейських боргових зобов'язань для оплати пріоритетів, включаючи оборону й технології.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Нам потрібно більше державних інвестицій в Європу, тому ми повинні відкрити другу фазу реінвестування, як це було під час пандемії, і, можливо, знову наважитися на випуск єврооблігацій для фінансування пріоритетів", - сказав французький лідер, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як приклад таких пріоритетів він навів пропозиції Естонії щодо випуску єврооблігацій для своєї оборонної промисловості та на потреби України. Серед сфер, в які Європа повинна стимулювати інвестиції, Макрон також назвав штучний інтелект, чипи та космос.

"Я думаю, що 2024-2025 роки будуть роками, коли європейські країни та ЄС як суб'єкт опиняться в ситуації, коли потрібно буде вирішити, хочемо ми бути суверенними чи ні", - сказав він.

На його думку, Європі необхідно створити єдиний ринок капіталу, щоб стимулювати більше приватних інвестицій, а також більш амбітну економічну програму для промисловості та інновацій.

Раніше найбільша політична партія в Європарламенті, Європейська народна партія (ЄНП), у проєкті свого передвиборчого маніфесту пропонує створити окрему посаду комісара з питань оборони, трансформувавши посаду головного дипломата ЄС.

Цей заклик не є новим або ексклюзивним для правоцентристів, інші європейські політики, такі як міністрерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, закликали до створення нової посади.

Нинішній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у минулому, будучи євродепутатом, також закликав Євросоюз запровадити посаду європейського комісара з питань оборони.
Ключові теги: ЄС, Франція
 

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