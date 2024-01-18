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"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Maersk прогнозує порушення логістики у всьому світі через ескалацію у Червоному морі
11:55 18.01.2024 |
Ескалація у Червоному морі та Аденській затоці призведе до порушень логістики у всьому світі. Про це повідомила одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk.
Для скорочення часу транзиту вантажів компанія збільшила кількість авіаперевезень.
"Ми сподіваємося на вирішення проблеми у найближчому майбутньому і робимо все можливе, щоб сприяти цьому. Проте компанія закликає клієнтів бути готовими до того, що труднощі збережуться і призведуть до суттєвих збоїв у роботі глобальної мережі", - йдеться у заяві компанії.
У Maersk додали, що частина морських вантажів уже прямує до Європи через мис Доброї Надії на півдні Африки. Maersk також перерозподілила частину постачань на повітряне перевезення через аеропорти в Дубаї (ОАЕ) та Салалу (Оман).
15 грудня 2023 року Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі. Наприкінці грудня вона спробувала їх відновити, але вже у січні перенаправила чотири з п'яти контейнеровозів назад у бік Суецького каналу.
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