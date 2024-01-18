Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Maersk прогнозує порушення логістики у всьому світі через ескалацію у Червоному морі

 

Ескалація у Червоному морі та Аденській затоці призведе до порушень логістики у всьому світі. Про це повідомила одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk.

Для скорочення часу транзиту вантажів компанія збільшила кількість авіаперевезень.

"Ми сподіваємося на вирішення проблеми у найближчому майбутньому і робимо все можливе, щоб сприяти цьому. Проте компанія закликає клієнтів бути готовими до того, що труднощі збережуться і призведуть до суттєвих збоїв у роботі глобальної мережі", - йдеться у заяві компанії.

У Maersk додали, що частина морських вантажів уже прямує до Європи через мис Доброї Надії на півдні Африки. Maersk також перерозподілила частину постачань на повітряне перевезення через аеропорти в Дубаї (ОАЕ) та Салалу (Оман).

15 грудня 2023 року Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі. Наприкінці грудня вона спробувала їх відновити, але вже у січні перенаправила чотири з п'яти контейнеровозів назад у бік Суецького каналу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,7094
  0,1883
 0,50
EUR
 1
 41,0146
  0,1954
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8556  0,11 0,28 38,4811  0,14 0,37
EUR 41,2956  0,11 0,27 42,0956  0,20 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,7550  0,15 0,40 37,8100  0,13 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес