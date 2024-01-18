Maersk прогнозує порушення логістики у всьому світі через ескалацію у Червоному морі

Ескалація у Червоному морі та Аденській затоці призведе до порушень логістики у всьому світі. Про це повідомила одна з найбільших у світі судноплавних компаній Maersk.

Для скорочення часу транзиту вантажів компанія збільшила кількість авіаперевезень.

"Ми сподіваємося на вирішення проблеми у найближчому майбутньому і робимо все можливе, щоб сприяти цьому. Проте компанія закликає клієнтів бути готовими до того, що труднощі збережуться і призведуть до суттєвих збоїв у роботі глобальної мережі", - йдеться у заяві компанії.

У Maersk додали, що частина морських вантажів уже прямує до Європи через мис Доброї Надії на півдні Африки. Maersk також перерозподілила частину постачань на повітряне перевезення через аеропорти в Дубаї (ОАЕ) та Салалу (Оман).

15 грудня 2023 року Maersk заявила, що припиняє всі рейси в Червоному морі. Наприкінці грудня вона спробувала їх відновити, але вже у січні перенаправила чотири з п'яти контейнеровозів назад у бік Суецького каналу.