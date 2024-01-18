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Найбільша група Європарламенту хоче скасувати посаду Борреля, cтворити посаду комісара з оборони
10:45 18.01.2024 |
Найбільша політична партія в Європейському парламенті, Європейська народна партія (ЄНП), у проєкті свого передвиборчого маніфесту пропонує змінити підхід до зовнішньої та оборонної політики ЄС, створивши окрему посаду комісара з питань оборони та трансформувавши посаду головного дипломата ЄС.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.
Європейська народна партія, до якої також належить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, традиційно виступає за інвестиції в європейську - а також трансатлантичну - оборонну промисловість і збройні сили.
Згідно з проєктом маніфесту ЄНП перед червневими виборами 2024 року, наступний склад Єврокомісії повинен повністю змінити підхід до зовнішньої та оборонної політики Євросоюзу.
Партія пропонує трансформувати посаду головного дипломата ЄС, яку наразі обіймає соціаліст Жозеп Боррель, та замінити її на посаду міністра закордонних справ ЄС і призначити Раду європейської безпеки на його підтримку, "щоб ЄС міг швидко реагувати на міжнародні кризи і послідовно виконувати свої зовнішньополітичні рішення".
"Представники з питань зовнішньої політики, які досі призначалися соціал-демократами, часто не справлялися зі своїми обов'язками", - йдеться в документі.
Посада головного дипломата ЄС, яку наразі обіймає іспанець Жозеп Боррель, традиційно перебуває в руках кандидатів від соціал-демократів, тоді як правоцентристська ЄНП очолює Європейську раду, Європарламент та Європейську комісію.
ЄНП, однак, хоче надати Єврокомісії більшу роль в оборонній політиці, доручивши комісару з питань оборони виконувати роботу, яку зараз виконують як керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, так і комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідає за оборонну промисловість.
Тож документ пропонує створити посаду комісара з питань оборони. "Ця роль дозволить краще координувати питання оборони в рамках компетенції ЄС, сприяти співробітництву і водночас забезпечити наявність оборонного бюджету ЄС у розмірі щонайменше 0,5% ВВП ЄС на додаток до національних бюджетів", - сказано в документі.
Інвестування 0,5% ВВП ЄС в оборону становитиме близько 100 мільярдів євро - стільки ж, за словами Бретона, Євросоюз повинен інвестувати в оборонну промисловість.
Наголошуючи на необхідності збільшення інвестицій в оборонну промисловість і зменшення фрагментації армій, ЄНП пише, що наступний семирічний бюджет ЄС повинен "забезпечити ресурси для інновацій і задоволення наших військових потреб".
Цей заклик не є новим або ексклюзивним для правоцентристів, інші європейські політики, такі як міністрерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, закликали до створення нової посади.
Нинішній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у минулому, будучи євродепутатом, також закликав Євросоюз запровадити посаду європейського комісара з питань оборони.
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