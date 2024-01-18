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Домініканська Республіка перейде на чотириденний робочий тиждень
10:42 18.01.2024 |
Уряд Домініканської Республіки з лютого запроваджує чотириденний робочий тиждень.
Як пише The Guardian, співробітники отримуватимуть таку саму зарплату, але робочий час буде скорочено з 44 до 36 годин у рамках національного пробного періоду.
"У пріоритеті люди, покращення здоров'я та добробуту, а також сприяння стійкій та екологічно чистій продуктивності", - сказав міністр праці Луїс Мігель де Кампс.
Місцевому університету доручено проаналізувати результати, включно з будь-якими змінами здоров'я працівників і зв'язком між роботою та особистим життям.
Зараз компанії в Домініканській Республіці зазвичай виділяють вісім годин роботи в будній день і ще чотири - в суботу, хоча вони можуть вільно розподіляти години, як вважають за потрібне, якщо це не більше 44 годин на тиждень.
У 2023 році уряд Великої Британія запустив експеримент, який назвав "найбільшим у світі випробуванням чотириденного робочого тижня", і отримав позитивні результати. Деякі компанії зі США також перейшли на скорочений робочий тиждень. У Чилі законодавці схвалили законопроєкт про скорочення робочого тижня з 45 до 40 годин.
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