У парламенті Нідерландів зібрали голоси, аби змусити короля платити податки

Ініціатори клопотання про зобов'язання монарха Нідерландів сплачувати податки нарівні з іншими громадянами кажуть, що мають підтримку двох третіх депутатів обох палат парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.

Звільнення короля від сплати податків в Нідерландах регулюється конституцією. Це означає, що для скасування цього положення необхідна підтримка щонайменше 100 зі 150 депутатів нижньої палати парламенту і 50 із 75 - верхньої.

У нідерландських партіях D66, SP та PvdD заявили, що вперше отримали необхідну кількість голосів.

"Важливо, щоб король також сплачував податок на прибуток. Вчитель і поліцейський теж це роблять. Кожен у Нідерландах робить внесок у громадські установи", - сказав AD член нижньої палати парламенту Нідерландів від партії D66 Йост Снеллер.

Вони хочуть позбавити податкових пільг усіх членів королівської родини країни - короля Віллема-Александра, королеви Максими, принцеси Беатрікс і кронпринцеси Амалії. Остання самостійно вирішила сплачувати податки.

Їхня ініціатива також передбачає, що після ухвалення поправки Міністерство в загальних справах Нідерландів (відповідальне зокрема за співпрацю з королівським домом) має поінформувати парламент про кроки для позбавлення монарха пільг протягом чотирьох тижнів після призначення нового прем'єра.

Як повідомлялось раніше, близько 70% нідерландців вважають, що королівська родина повинна сплачувати податки до бюджету.