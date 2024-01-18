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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Парламент Франції закликав запровадити санкції проти Азербайджану
09:58 18.01.2024 |
Сенат Франції нещодавно ухвалив резолюцію, яка закликає ввести санкції щодо Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Вірменії у Франції.
"Деякий час тому Сенат Французької Республіки ухвалив резолюцію на підтримку Вірменії та вимогу санкцій проти Азербайджану зі співвідношенням 336 голосів", - ідеться в заяві.
Ця резолюція також закликає виключити Азербайджан із міжурядового комітету із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.
Окремо наголошується на необхідності вжиття найжорсткіших заходів, включно з конфіскацією активів азербайджанських лідерів і введенням ембарго на імпорт газу і нафти з Азербайджану.
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