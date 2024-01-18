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АНАЛІТИКА

Парламент Франції закликав запровадити санкції проти Азербайджану

 

Сенат Франції нещодавно ухвалив резолюцію, яка закликає ввести санкції щодо Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Вірменії у Франції.

"Деякий час тому Сенат Французької Республіки ухвалив резолюцію на підтримку Вірменії та вимогу санкцій проти Азербайджану зі співвідношенням 336 голосів", - ідеться в заяві.

Ця резолюція також закликає виключити Азербайджан із міжурядового комітету із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Окремо наголошується на необхідності вжиття найжорсткіших заходів, включно з конфіскацією активів азербайджанських лідерів і введенням ембарго на імпорт газу і нафти з Азербайджану.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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