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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пакистан завдав ударів по укриттях бойовиків на території Ірану

 

Пакистан завдав серію ударів по терористах в іранській провінції Систан і Белуджистан, повідомляє МЗС країни.

"Сьогодні вранці Пакистан завдав серію високо скоординованих і цілеспрямованих високоточних ударів по укриттях терористів в іранській провінції Систан і Белуджистан. Частину терористів було вбито під час розвідувальної операції під кодовою назвою Marg Bar Sarmachar", - йдеться в заяві.

Зазначається, що ці дії були зроблені у зв'язку з наявними розвідданими про підготовку терористичної діяльності.

"Пакистан продовжуватиме вживати всіх необхідних кроків для гарантування безпеки свого народу, яка є недоторканною", - заявили в міністерстві.

МЗС наголошує, що Пакистан повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Ісламської Республіки Іран.

"Єдиною метою сьогоднішнього акту було гарантування власної безпеки Пакистану та національних інтересів, які мають першорядне значення і не можуть бути поставлені під загрозу", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що Іран - "братня країна".

"Ми завжди надавали великого значення діалогу і співпраці у протистоянні спільним викликам, включно із загрозою тероризму, і продовжуватимемо докладати зусиль для пошуку спільних рішень", - підсумували в МЗС Пакистану.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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