Більшість у ЄП - за позбавлення Угорщини права голосу в ЄС

Стабільна підтримка України і допомога їй з боку ЄС не може більше перебувати під загрозою вето Угорщини, тому Європейська Рада має послати уряду Віктора Орбана серйозний сигнал і позбавити Будапешт права голосу відповідно до договору ЄС. До такого висновку дійшли євродепутати, які у середу, 17 січня, взяли участь в об'єднаних дебатах, присвячених майбутньому спеціальному саміту ЄС, що відбудеться 1 лютого у Брюсселі, та питанню заморожених європейських фондів для Угорщини.

50 мільярдів євро допомоги для України досі під питанням

Ці дві теми мають між собою більше спільного, ніж може здатися на перший погляд, тому їх невипадково об'єднали в одну дискусію. Адже під час останнього саміту ЄС, який відбувся 14 грудня, європейським лідерам вдалося ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС в обхід угорського вето, тільки вдавшись до дипломатичних хитрощів. У момент голосування Віктор Орбан, який відкрито й категорично виступав проти старту переговорів з Україною, вийшов із зали засідань. Вмовити Орбана на цей крок великою мірою допомогли 10 мільярдів євро із фондів ЄС для Будапешта, які Єврокомісія розблокувала напередодні саміту, заявивши, що в Угорщині відбулися позитивні зміни у сфері незалежності судової влади.

Проте ані дипломатична майстерність європейських лідерів, ані розблокування частини європейських коштів не вистачило для того, щоб Орбан підтримав і друге важливе рішення саміту ЄС - виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Саме тому Європейська Рада домовилася провести позачергову зустріч у лютому, сподіваючись за цей час знайти компромісне рішення, яка дозволить обійтися без голосу Угорщини.

Але представники провідних політичних груп Європарламенту, які вважають, що у грудні частину фондів ЄС для Угорщини розблокували безпідставно, побоюються, що Єврокомісія напередодні лютневого саміту знову вдасться до подібної тактики, аби ще раз змусити Орбана бути більш поступливим при ухваленні важливого рішення.

Єврокомісія піддалася на шантаж Орбана?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка взяла участь у дебатах, запевнила, що рішення про розблокування фондів було обґрунтованим, оскільки "минулого року Угорщина ухвалила закон, який зміцнює незалежність судової влади". При цьому вона нагадала, що 20 мільярдів євро для Будапешта все ще залишаються замороженими "через порушення прав представників ЛГБТ і права на отримання притулку".