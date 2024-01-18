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АНАЛІТИКА

Польща хоче запровадити захисні механізми від українських продуктів

 

У світлі відхилення Єврокомісією вимоги Польщі щодо запровадження мита на українські сільськогосподарські продукти, Варшава хоче введення регіональних механізмів захисту від напливу українських товарів.

Про це в коментарі Business Insider сказав міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, передає Укрінформ.

Як зазначив міністр, Єврокомісія готує проєкт розпорядження щодо продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року. Відтак міністерство сільського господарства Польщі висуває свої вимоги щодо внесення змін в положення цього розпорядження, які передбачатимуть прискорення реалізації захисних механізмів на регіональному рівні, якщо ринкова проблема стосується не всього ЄС, а окремої держави-члена або регіону.

За його словами, польська сторона хоче убезпечити себе від негативних наслідків напливу на польський ринок агротоварів з України. Він підкреслив, що у Польщі ведуться внутрішні консультації щодо введення ліцензій на експорт сільськогосподарських товарів, які запропонувала українська сторона.

«Після переговорів з міністром сільського господарства України Миколою Сольським ми спільно домовилися, що будуть створені технічні групи, завданням яких, серед іншого, буде розробка певних рамок, у яких має регулюватися торгівля між Польщею та Україною», - констатував Секерський.

Польський міністр також повідомив, що у Варшаві є політична воля щодо розвитку інфраструктури, яка сприятиме транзиту українських товарів до третіх країн. За його словами, Польща працюватиме над розвитком портової інфраструктури.

«Раніше, на жаль, у цій сфері мало що робилося. Тому для оптимізації і покращення можливостей транзиту сільськогосподарської продукції з України необхідно буде співпрацювати з іншими міністерствами щодо розвитку портової, залізничної та складської інфраструктури», - наголосив польський міністр.

Як повідомляв Укрінформ, на початку січня єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський погрожував заблокувати розпорядження Єврокомісії щодо продовження угоди про вільну торгівлю з Україною на 2024-2025 роки, якщо в ній не буде враховано його пропозицій щодо торгових обмежень для Києва.
Ключові теги: Польща
 

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