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АНАЛІТИКА

Єврокомісія почала готувати проєкт переговорної рамки для вступу України

 

Європейська комісія розпочала роботу над проєктом переговорної рамки для України - документом, який визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ до ЄС.

Про це на брифінгу в Брюсселі в середу заявила речниця Єврокомісії Ана Пісонеро, повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже почали працювати над проєктом переговорної рамки, щоб подати його Раді у найближчі тижні", - сказала Пісонеро.

Вона також зазначила, що Єврокомісія наразі оцінює останні заходи, схвалені Верховною Радою, для того, щоб Україна отримала остаточне зелене світло і могла фактично розпочати переговори про вступ з ЄС.

Переговорні рамки традиційно складаються з чотирьох структурних частин - керівних принципів, змістової частини, переговорних процедур і додатків.

Попри доволі сталу та однорідну структуру, переговорні рамки кожної країни-кандидата мають свої особливості.

Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили політичне рішення почати з Україною переговори про вступ на грудневому саміті.

У рішенні Єврокомісія рекомендувала Раді ухвалити переговорну рамку після того, як Україна виконає чотири умови, серед яких схвалення закону про лобіювання.

ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія може наприкінці лютого оприлюднити оцінку щодо прогресу з євроінтеграційними реформами України, від якої залежить фактичний початок переговорів про вступ.
Ключові теги: ЄС
 

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