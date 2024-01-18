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АНАЛІТИКА

Єгипет підвищує плату за проходження Суецу на тлі атак хуситів у Червоному морі

 

Цього тижня Єгипет продовжив підвищення тарифів на транзит через Суецький канал, оскільки потреба в іноземній валюті переважила падіння морських перевезень через напади Хусі на судноплавство в Червоному морі. Про це повідомляє Bloomberg.

Дохід північноафриканської країни від життєво важливого водного шляху - найкоротшого шляху між Азією і Європою - впав, оскільки деякі кораблі уникають каналу, щоб захиститися від нападів ракет і безпілотників. Але замість того, щоб відкладати давно заплановане підвищення, Каїр робить ставку на додатковий прибуток від тих, хто все ще їде транзитом.

Обсяг трафіку через Суецький канал у період із 1 по 11 січня знизився на 30% порівняно з роком раніше, зі слів керівника управління каналу Усами Рабі, оскільки підтримувані Іраном хусити посилили свої атаки у відповідь на війну Ізраїлю проти ХАМАС у Газа, що підігріває занепокоєння можливістю виникнення більш широкого військового конфлікту.

«З міркувань безпеки комерційні судна можуть віддавати перевагу довшим маршрутам, ніж входженню в зону бойових дій, - сказав Рабі в ток-шоу на телеканалі MBC Masr наприкінці минулого тижня. - Навіть якби я знизив тарифи, це не вплине, тому що це побоювання безпеки».

Єгипет, який збільшив комісію 15 січня, також працював над розширенням водного шляху, щоб отримати більше доходу від того, що є одним із його призових активів. Найбільш густонаселена країна Близького Сходу веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо можливості принаймні подвоїти поточний пакет допомоги на $3 млрд.

Напади хуситів на судна, що проходять через Червоне море, посилили тиск, і лідери єменського угруповання пообіцяли посилити свої напади навіть після того, як США з союзниками почали авіаудари для їх стримування. Хусити сказали, що цілями були лише кораблі, пов'язані з Ізраїлем, у відповідь на війну в Газі, але тепер кажуть, що США, Велика Британія й інші чесно грають.

Адміністрація Суецького каналу підвищила плату за транзит на цілих 15% для деяких танкерів, включаючи ті, що перевозять сиру нафту й нафтопродукти, згідно з жовтневим циркуляром. Зі слів Рабі, занепокоєння судноплавної компанії питаннями безпеки не будуть подолані знижками чи іншими стимулами, які пропонує канал.

Річний дохід від каналу сягнув $10,25 млрд 2023 року, сказав Рабі, і якщо ситуація триватиме й надалі, ця цифра «дуже вплине» в поточному році. Проте багато кораблів все ще ходять через канал.
За матеріалами: EnKorr
 

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