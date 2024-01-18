Резервний фонд путіна зменшився за два роки війни на $50 мільярдів, у ньому залишились тільки рублі, золото і юані

Обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) РФ, створеного під керівництвом путіна, станом на 1 січня 2024 року становив 11,97 трильйона рублів або $133,4 млрд в еквіваленті.

У грудні минулого року обсяг ФНБ зменшився на 1,5 трлн рублів або на $17,7 млрд, свідчать дані російського Мінфіну.

Наприкінці 2023 року Мінфін направив 2,9 трлн рублів із коштів ФНБ на покриття дефіциту федерального бюджету.

При цьому залишки коштів фонду на рахунках у євро були обнулені (на початок грудня минулого року вони становили 3,27 млрд євро). Відтак, у складі ФНБ залишилися лише рублі, золото та китайські юані.

При цьому обсяг ліквідних активів фонду впав до 5,01 трлн руб. ($55,88 млрд), порівняно із 6,75 трлн рублів ($75,9 млрд) станом на 1 грудня 2023 року. На початок 2022 року обсяг ліквідних коштів ФНБ оцінювався у 8,43 трильйона рублів або $113,5 млрд.

Станом на 1 січня 2024 року на рахунках ФНБ розміщено 227,33 млрд юанів, 358,96 тонн золота в знеособленій формі та 1,514 млрд руб. На депозитах у ВЕБ.РФ розміщено 658,8 млрд руб., у боргові зобов'язання іноземних держав вкладено $3 млрд.

Як повідомлялося, за даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд. Тоді ліквідна частина Фонду національного добробуту становила 6,13 трлн рублів або $87,19 млрд.

Станом на початок 2022 року обсяг ФНБ РФ становив 13,57 трильйона рублів або $182,59 млрд. Cума ліквідних активів фонду становила 8,43 трильйона рублів або $113,5 млрд.