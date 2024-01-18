TotalEnergies після санкцій США відмовилася купувати газ з нового російського заводу

Французька компанія TotalEnergies оголосила, що не купуватиме зріджений природний газ з російського заводу Арктик LNG-2 після того, як він потрапив під американські санкції.

"Ми ініціювали процедуру форс-мажору відповідно до чинних контрактів і будемо дотримуватися санкційного режиму згідно з нашими принципами поведінки. Тому у 2024 році ми не плануємо отримувати зріджений природний газ із проєкту Арктик LNG-2", - цитує Reuters заяву компанії.

Оголошення форс-мажору означає відмову акціонерів LNG-заводу від обов'язків щодо його фінансування та виконання газових контрактів. Після відмови іноземних акціонерів забирати газ у проєкту не буде чинних довгострокових контрактів, але він зможе продавати газ на спотовому ринку.

Ресурсною базою Арктик LNG-2 є родовище газу, розташоване на Гиданському півострові на півночі Росії. Проєкт передбачає будівництво трьох ліній з виробництва зрідженого газу потужністю 6,6 млн тонн на рік кожна. Загальна потужність заводу планувалася на рівні 19,8 млн тонн LNG і до 1,6 млн тонн газового конденсату на рік. Учасниками проєкту є російський Новатек (60%), а також французька TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC, а ще японський консорціум Mitsui і Jogmec (всі - по 10%).