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У Румунії фермери продовжують блокувати два пункти пропуску на кордоні з Україною
13:35 17.01.2024 |
Румунські фермери продовжують часткове блокування руху вантажівок біля пунктів пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус», що біля кордону з Україною.
Про це кореспонденту Укрінформу розповів помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.
«Біля пункту пропуску «Сірет», що навпроти нашого переходу «Порубне», блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль. Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування», - сказав Заруднєв.
За його словами, також блокування руху вантажівок не припинялося цієї ночі і в пункті пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти «Красноїльська». Станом на 12:30 у «живій» черзі на виїзд з України біля пункту пропуску «Красноїльськ» стоїть близько 60 вантажних автомобілів.
Водночас в електронній черзі на виїзд з України через пункт пропуску «Порубне» вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.
Коли блокування припиниться і розпочнеться робота пунктів пропуску у звичному режимі, українські прикордонники наразі не знають.
Як повідомлялося, рух українських вантажівок через «Сірет» румунські фермери блокували 13 і 14 січня. А 15 січня протестувальники знову заблокували рух вантажних автомобілів через пункт пропуску «Сірет», також почалося блокування пункту «Вікову-де-Сус».
Напередодні з'явилася інформація, що уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокують український кордон.
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