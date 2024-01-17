Фінансові новини
- |
- 17.01.24
- |
- 13:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сейм Польщі затвердив слідчу комісію щодо випадків стеження за опозиційними політиками
12:56 17.01.2024 |
Сейм Польщі проголосував за створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".
Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".
На ранковому засіданні 17 січня Сейм підтримав створення слідчої комісії для з'ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.
Комісії також доручили з'ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення.
Запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" - з 2007 року - відхилили.
За створення комісії проголосували 432 депутати, голосів "проти" та "утримався" не було.
Перед цим Сейм створив дві інші слідчих комісії: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії та щодо "візового скандалу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон відвідає Україну в лютому для підписання безпекової угоди
|Німеччина надасть Україні зброї у 2024 році на понад 7 млрд євро
|Данія і Нідерланди підготували для України перші два з 14 обіцяних Leopard 2
|Стратегія доходів: перехід до економіки воєнного часу чи гальмо її розвитку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|«Ера миру закінчилася. Ми перейшли до передвоєнного світу». Історична промова міністра оборони Британії
|Сейм Польщі затвердив слідчу комісію щодо випадків стеження за опозиційними політиками
|Танкери з катарським LNG відновили транспортування Червоним морем
|Лідери найбільших груп Європарламенту закликали ЄС не допустити послаблення підтримки України
|Населення Китаю у 2023 році скоротилося ще на два мільйони
|Канадським дослідникам, які претендують на державні кошти, заборонили співпрацю з установами РФ
Бізнес
|Apple Watch втратять функцію визначення кисню в крові, щоб відновити продажі в США
|Вперше в історії. Google прокладе інтернет-кабель з Південної Америки до Австралії
|Фейковий CEO криптофонду HyperVerse знайшовся – вигадану людину зіграв актор за €4700
|ШІ вплине на 40 відсотків робочих місць у світі - МВФ
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році