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АНАЛІТИКА

Сейм Польщі затвердив слідчу комісію щодо випадків стеження за опозиційними політиками

 

Сейм Польщі проголосував за створення слідчої комісії щодо випадків стеження за опозиційними політиками з використанням шпигунського програмного забезпечення Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість".

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

На ранковому засіданні 17 січня Сейм підтримав створення слідчої комісії для з'ясування законності та обґрунтованості оперативної і розвідувальної діяльності з використанням Pegasus урядом, спецслужбами та поліцією у період з 16 листопада 2023 року до 20 листопада 2023 року.

Комісії також доручили з'ясувати, хто у тодішній владі відповідав за купівлю Польщею Pegasus та подібного програмного забезпечення.

Запропоновані "Правом і справедливістю" поправки, якими хотіли розширити період також на часи перебування при владі "Громадянської платформи" - з 2007 року - відхилили.

За створення комісії проголосували 432 депутати, голосів "проти" та "утримався" не було.

Перед цим Сейм створив дві інші слідчих комісії: щодо поштового голосування на президентських виборах 2020 року під час пандемії та щодо "візового скандалу".

Ключові теги: Польща
 

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