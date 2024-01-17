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АНАЛІТИКА

Танкери з катарським LNG відновили транспортування Червоним морем

 

Чотири танкери, що перевозять катарський скраплений природний газ (LNG), відновили рух Червоним морем після кількаденної перерви на тлі морських атак єменських повстанців-хуситів, пов'язаних з Іраном. Про це пише Reuters.

Танкер зі скрапленим природним газом Al Rekayyat відновив плавання Червоним морем і прямує у Катар, а судна Al Ghariya, Al Huwaila і Al Nuaman, завантажені катарським LNG, також перебували в русі, але змінили курс на південь.

Напади хуситів, які вони називають спробою підтримати палестинців у війні з Ізраїлем, порушили торгівлю на головному маршруті Схід-Захід, на який припадає приблизно 12% світових морських перевезень.

У понеділок рух Хуті пообіцяв розширити свої цілі в регіоні Червоного моря до американських кораблів, після того, як США і Велика Британія завдали ударів по його об'єктах в Ємені.

Танкер зі скрапленим природним газом Al Rekayyat відновив плавання Червоним морем і прямує до Катару після того, як був зупинений на своєму маршруті 13 січня, свідчать дані.

Судна Al Ghariya, Al Huwaila і Al Nuaman, завантажені катарським LNG, змінили курс на південь, хоча вони все ще вказують Суецький канал як пункт призначення.

Вантажі катарського СПГ, що йдуть транзитом через Суецький канал, зазвичай прямують у Європу. Три танкери зупинилися біля берегів Оману з 14 січня.

Очікуваний час прибуття Al Nuaman востаннє було змінено на 19 січня після попередньої двотижневої затримки до 4 лютого.

Судна зупиняються або змінюють напрямок руху з Червоного моря, яке веде до Суецького каналу, найшвидшого маршруту для вантажоперевезень з Азії до Європи. Судна, що перевозять LNG, належать до кораблів, змушених іти довшим маршрутом навколо Африки через мис Доброї Надії.

За оцінками аналітиків, маршрут через мис Доброї Надії може додати майже 9 днів до 18-денного рейсу з Катару. Довший маршрут призведе до затримок у постачаннях, але рівень запасів газу в Європі достатній.
За матеріалами: EnKorr
 

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