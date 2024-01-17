Лідери найбільших груп Європарламенту закликали ЄС не допустити послаблення підтримки України

Лідери основних політичних груп Європейського парламенту надіслали листа Єврораді та країнам-членам, у якому закликають зберігати допомогу Україні на належному рівні.

Як повідомляє "Європейська правда", текст опублікували на сайтах європейських партій, які підтримали звернення.

У вступній частині європарламентарії відзначають, що ЄС і окремі країни-члени доклали великих зусиль для підтримки України за час повномасштабної війни, надаючи допомогу у багатьох сферах, у тому числі через Європейський фонд миру та місію з підготовки українських військових, і ця підтримка є життєво важливою для того, щоб Україна продовжувала захищатися, захищаючи також Європу.

Вони зауважують, що останніми тижнями інтенсивність російських ударів з жертвами серед цивільних знову зросла, і немає причин вважати, що Росія хоче припинити війну, тому що вона, навпаки, ставить економіку на воєнні рейки.

"ЄС разом із трансатлантичними партнерами має зберігати курс згідно із взятими на себе зобов'язаннями. Єврорада має терміново погодити економічну і фінансову підтримку, запропоновану у вигляді інструмента Ukraine Facility, що допоможе Україні забезпечувати базові послуги для громадян - як робота шкіл, лікарень, соціальні виплати, а також підтримає її економічне й соціальне відновлення та модернізацію", - зазначають лідери груп.

Також вони закликають Єврораду до "рішучих дій" задля збільшення виробництва, спільних закупівель та постачання Україні необхідної зброї та боєприпасів.

"Не може йтися про якусь "втому від України" у Європі, коли не лише майбутнє України, а й безпека всього європейського континенту залежить від того, чи переможе Росія у цій війні. ЄС має не допустити сумнівів у тому, що він збереже рішучість і підтримуватиме Україну у звільненні її людей, звільненні територій та відновленні повного контролю над усіма її територіями у межах міжнародно визнаних кордонів.

Ми, лідери основних політичних груп Європарламенту, закликаємо Єврораду і країн-членів ЄС діяти згідно зі своїми обіцянками, забезпечити ефективну й сталу довгострокову військову підтримку України та обороноздатність ЄС і надати Україні економічну та фінансову підтримку", - йдеться у листі.

Звернення підписали лідери п'яти політичних груп: Манфред Вебер від "Європейської народної партії", Іратксе Гарсія Перес від "Соціалістів і демократів", Малік Азмані від Renew Europe, Філіп Ламбертс і Террі Рейнтке від Зелених/Європейського вільного альянсу, Ришард Антоній Легутко та Нікола Прокаччіні від "Європейських консерваторів і реформістів".

Також більшість політичних груп Європейського парламенту узгодили текст резолюції щодо Угорщини, який пропонує закликати до позбавлення Будапешта права голосу в Раді ЄС та розслідування розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро для Угорщини минулого місяця.