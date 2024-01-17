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АНАЛІТИКА

Населення Китаю у 2023 році скоротилося ще на два мільйони

 

У 2023 році скорочення населенняКитаю прискорилося. Як йдеться у заяві Пекінського статистичного управління в середу, 17 січня, на кінець грудня в Китайській Народній Республіці проживало близько 1,41 мільярда людей, що на 2,08 мільйона менше, ніж роком раніше, передає агенція dpa.

У 2022 році населення Китаю вже скоротилося вперше за шість десятиліть - приблизно на 850 000 осіб. Однак це падіння було меншим, ніж у 2023 році. Ознакою складної демографічної ситуації є сповільнення зростання народжуваності. Так, у 2023 році у Китаї народилося 9,02 мільйона немовлят, у 2022 році ця цифра становила 9,56 мільйона. Водночас кількість смертей зросла з 10,41 до 11,1 мільйона, ймовірно, також через пандемію коронавірусу.

Китай вже давно страждає від різкого зниження народжуваності та старіння населення. Наслідки десятиліть "політики однієї дитини" стають дедалі очевиднішими. Пом'якшення цієї суперечливої політики призвело лише до незначного короткочасного зростання народжуваності з 2016 року.

Експерти називають високу вартість житла, освіти та охорони здоров'я в Китаї, а також зниження готовності одружуватися справжніми причинами цієї тривожної тенденції. Востаннє населення скорочувалося в 1960 і 1961 роках - в результаті сильного голоду після руйнівної кампанії індустріалізації, відомої як "Великий стрибок". У 2021 році населення Китаю востаннє зросло на 450 тисяч осіб.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай
 

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