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В Іспанії забороняють ароматизований тютюн для айкосів
10:36 17.01.2024 |
Уряд Іспанії 16 січня схвалив постанову, яка забороняє продаж ароматизованого тютюну для систем нагрівання (ТВЕН) у межах заходів з боротьби з курінням.
Про це, як пише "Європейська правда", сповістило іспанське Міністерство охорони здоров'я.
Постанова, покликана імплементувати одну з директив Євросоюзу щодо протидії курінню, забороняє продаж ТВЕНів, а також інших тютюновмісних продуктів із ароматизаторами - як-то сигаретних фільтрів чи самокруток.
Крім того, виробників систем нагрівання тютюну на кшталт айкосів зобов'яжуть вказувати на продукції попередження про шкоду для здоров'я в тому ж обсязі, що й на пачках сигар і сигарет.
Постанова уряду Іспанії набуває чинності протягом трьох місяців після публікації, додали в іспанському МОЗ.
Системи нагрівання тютюну використовують високу температуру для вивільнення нікотину з листя тютюну за допомогою процесу, який називається піролізом. Він не підпалює листя, а отже, не призводить до утворення диму.
На відміну від систем нагрівання тютюну, електронні сигарети нагрівають рідину, яка може містити нікотин, але не містить листя тютюну.
Хоча рівень куріння в Іспанії значно знизився за останні десятиліття, кількість регулярних курців залишається високою. Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня вживає тютюн приблизно кожен четвертий дорослий іспанець.
З минулого року в Іспанії також діє нове екологічне законодавство, згідно з яким тютюнові компанії змушені платити за прибирання недопалків, що їх викидають курці.
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