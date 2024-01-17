Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Іспанії забороняють ароматизований тютюн для айкосів

 

Уряд Іспанії 16 січня схвалив постанову, яка забороняє продаж ароматизованого тютюну для систем нагрівання (ТВЕН) у межах заходів з боротьби з курінням.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило іспанське Міністерство охорони здоров'я.

Постанова, покликана імплементувати одну з директив Євросоюзу щодо протидії курінню, забороняє продаж ТВЕНів, а також інших тютюновмісних продуктів із ароматизаторами - як-то сигаретних фільтрів чи самокруток.

Крім того, виробників систем нагрівання тютюну на кшталт айкосів зобов'яжуть вказувати на продукції попередження про шкоду для здоров'я в тому ж обсязі, що й на пачках сигар і сигарет.

Постанова уряду Іспанії набуває чинності протягом трьох місяців після публікації, додали в іспанському МОЗ.

Системи нагрівання тютюну використовують високу температуру для вивільнення нікотину з листя тютюну за допомогою процесу, який називається піролізом. Він не підпалює листя, а отже, не призводить до утворення диму.

На відміну від систем нагрівання тютюну, електронні сигарети нагрівають рідину, яка може містити нікотин, але не містить листя тютюну.

Хоча рівень куріння в Іспанії значно знизився за останні десятиліття, кількість регулярних курців залишається високою. Згідно з останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щодня вживає тютюн приблизно кожен четвертий дорослий іспанець.

З минулого року в Іспанії також діє нове екологічне законодавство, згідно з яким тютюнові компанії змушені платити за прибирання недопалків, що їх викидають курці.
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9620  0,10 0,26 38,6228  0,15 0,37
EUR 41,4080  0,35 0,85 42,2952  0,31 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9050  0,02 0,04 37,9400  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес