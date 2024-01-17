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Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
09:41 17.01.2024 |
Після інциденту з літаком Alaska Airlines компанія Boeing попросила Ryanair надіслати додаткових інженерів для перевірки якості літаків "на землі". Бос Ryanair заявив, що якість літаків поліпшується, але інцидент показав, що "ще багато чого належить зробити", повідомляє BBC у вівторок.
Це сталося після того, як із літака Boeing 737 Max 9 американської авіакомпанії Alaska Airlines відвалилася невикористана дверна заглушка.
Ryanair не використовує літаки Boeing 737 Max 9, але експлуатує варіант Max 8 і замовляє Max 10. Авіакомпанія є одним із найбільших клієнтів Boeing за сімейством 737 Max, має понад 100 літаків в експлуатації та планує отримати ще близько 400 до 2034 року.
Головний виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що очікує, що затримки з поставками вплинуть на її пропускну здатність. Відповідаючи в інтерв'ю BBC на запитання про те, чи повністю він довіряє процесам контролю якості Boeing після інциденту, внаслідок якого відвалилися невикористовувані двері, бос Ryanair відповів "ні".
Але він додав, що тепер його авіакомпанія "більше довіряє" виробнику літаків Boeing.
Пан О'Лірі також сказав, що поставка 12 літаків наприкінці минулого року була "з погляду дефектів найкращою поставкою за останні три роки". Він визнав, що подія з рейсом Alaska Airlines була серйозною, але сказав, що галузь завжди отримує уроки з інцидентів.
Ryanair направить більше інженерів для контролю якості на американські заводи в Сіетлі та Уїчіте, де виробляються літаки і фюзеляжі для авіакомпанії.
Пан О'Лірі сказав, що Boeing виробляє хороші літаки, але порівняв їхні стосунки зі шлюбом: "Я можу бути закоханий у вас і при цьому іноді критикувати деякі ваші особисті звички. Думаю, так само йде справа і з Boeing".
Він висловив думку, що команда менеджерів Boeing "потребує поліпшення" після інциденту, хоча і підтримав нинішнього виконавчого директора компанії Девіда Келхуна, заявивши, що він "відмінно справляється зі своєю роботою в дуже складних умовах".
Пан О'Лірі додав: "Нам не потрібні нові зміни у вищому керівництві Boeing".
У понеділок компанія Boeing оголосила, що для оцінки виробничої практики буде залучена стороння організація. Вона також перевірить роботу фірми, яка постачає і встановлює деталі, що брали участь в аварії.
Минулого тижня американський регулятор продовжив термін примусової наземної перевірки літаків 737 Max із аналогічними панелями фюзеляжу, а авіакомпанії United і Alaska Airlines заявили, що подовжують скасування будь-яких рейсів із 737 Max 9 до середи.
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