Макрон пояснив, чому Франція не приєдналася до ударів по хуситах

Франція вирішила не приєднуватися до США та Британії для ударів по хуситах у Ємені, щоб уникнути ескалації у регіоні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"Щодо ситуації в Червоному морі, Франція дотримується оборонного підходу і забезпечує основу для цих дій", - заявив президент Франції під час прес-конференції.

За його словами, збройні сили країни не приєдналися до ударів по базах хуситів у Ємені, щоб уникнути ескалації ситуації у регіоні. Він також додав, що за останні дні французька армія кілька разів брала участь у перехопленні ракет, які летіли у бік норвезьких кораблів у Червоному морі.



