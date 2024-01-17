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Макрон пояснив, чому Франція не приєдналася до ударів по хуситах
09:12 17.01.2024 |
Франція вирішила не приєднуватися до США та Британії для ударів по хуситах у Ємені, щоб уникнути ескалації у регіоні.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Щодо ситуації в Червоному морі, Франція дотримується оборонного підходу і забезпечує основу для цих дій", - заявив президент Франції під час прес-конференції.
За його словами, збройні сили країни не приєдналися до ударів по базах хуситів у Ємені, щоб уникнути ескалації ситуації у регіоні. Він також додав, що за останні дні французька армія кілька разів брала участь у перехопленні ракет, які летіли у бік норвезьких кораблів у Червоному морі.
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