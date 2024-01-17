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Катарські газовози поновили рух після паузи. Прямують до мису Доброї Надії
22:05 16.01.2024 |
Катар змінив маршрут трьох газовозів, які прямували до Європи через Суецький канал, пише Bloomberg.
За даними відстеження суден, 16 січня Катар направив три LNG-танкери з Червоного моря у бік мису Доброї Надії на півдні Африки.
Два інші танкери, зокрема один, контрольований російським експортним проєктом "Ямал", відхилилися від північного входу до Суецького каналу пізно ввечері у понеділок. Вони чекали на вході в канал і, ймовірно, везли газ, призначений для Азії.
Порожній катарський танкер дорогою з Європи, який на вихідних зупинився у Червоному морі, тепер прямує до вузької Баб-ель-Мандебської протоки, місця більшості нападів хуситів.
Катар і Росія досі були останніми великими постачальниками зрідженого газу, які продовжували використовувати Суецький канал для скорочення транзиту в Європу. Найбільше скорочення рейсів через Червоне море спостерігається у газовозів: кількість суден скоротилася на 96% порівняно з місяцем раніше.
Хоча триваліші перевезення LNG призведуть до затримки танкерів і збільшення вартості фрахту, очікується, що вони не спричинять дефіциту в Європі, враховуючи високі запаси та низький промисловий попит там.
За даними компанії ICIS, основного референта газових цін у Європі, доставлення зрідженого газу з Катару до Великої Британії через Південну Африку займає близько 27 днів у порівнянні з 18 днями через Суецький канал.
Напередодні стало відомо, що Катар перестав посилати танкери через Баб-ель-Мандебську протоку після авіаударів західної коаліції по цілях хуситів у Ємені.
За даними Вloomberg, серед моря зупинилися щонайменше п'ять катарських газових танкерів: три - біля берегів Оману, один - у Червоному морі, ще один - у Середземному морі, біля Суецького каналу.
Хусити жодного разу не атакували танкери з газом, але з 12 січня США разом із союзниками почали використовувати авіацію для ударів по Ємену, і Катар, схоже, побоюється пов'язаних із цим ризиків.
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