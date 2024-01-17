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АНАЛІТИКА

Катарські газовози поновили рух після паузи. Прямують до мису Доброї Надії

Катарські газовози поновили рух після паузи. Прямують до мису Доброї Надії

 

Катар змінив маршрут трьох газовозів, які прямували до Європи через Суецький канал, пише Bloomberg.

За даними відстеження суден, 16 січня Катар направив три LNG-танкери з Червоного моря у бік мису Доброї Надії на півдні Африки.

Два інші танкери, зокрема один, контрольований російським експортним проєктом "Ямал", відхилилися від північного входу до Суецького каналу пізно ввечері у понеділок. Вони чекали на вході в канал і, ймовірно, везли газ, призначений для Азії.

Порожній катарський танкер дорогою з Європи, який на вихідних зупинився у Червоному морі, тепер прямує до вузької Баб-ель-Мандебської протоки, місця більшості нападів хуситів.

Катар і Росія досі були останніми великими постачальниками зрідженого газу, які продовжували використовувати Суецький канал для скорочення транзиту в Європу. Найбільше скорочення рейсів через Червоне море спостерігається у газовозів: кількість суден скоротилася на 96% порівняно з місяцем раніше.

Хоча триваліші перевезення LNG призведуть до затримки танкерів і збільшення вартості фрахту, очікується, що вони не спричинять дефіциту в Європі, враховуючи високі запаси та низький промисловий попит там.

За даними компанії ICIS, основного референта газових цін у Європі, доставлення зрідженого газу з Катару до Великої Британії через Південну Африку займає близько 27 днів у порівнянні з 18 днями через Суецький канал.

Напередодні стало відомо, що Катар перестав посилати танкери через Баб-ель-Мандебську протоку після авіаударів західної коаліції по цілях хуситів у Ємені.

За даними Вloomberg, серед моря зупинилися щонайменше п'ять катарських газових танкерів: три - біля берегів Оману, один - у Червоному морі, ще один - у Середземному морі, біля Суецького каналу.

Хусити жодного разу не атакували танкери з газом, але з 12 січня США разом із союзниками почали використовувати авіацію для ударів по Ємену, і Катар, схоже, побоюється пов'язаних із цим ризиків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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