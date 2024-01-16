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АНАЛІТИКА

Shell призупинила весь транзит Червоним морем через ризик ескалації конфлікту з хуситами - WSJ

 

Британська нафтова компанія Shell призупинила усі поставки через Червоне море на невизначений термін після того, як удари США та Великобританії по єменських повстанцях-хуситів викликали побоювання щодо подальшої ескалації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з цим рішенням.

Близько 12% загальної світової морської торгівлі нафтою проходить через Червоне море.

За словами представників судноплавства, минулого місяця танкер, зафрахтований компанією Shell для перевезення індійського реактивного палива, був атакований безпілотником у Червоному морі та переслідуваний човнами хуситів.

Shell відмовилася коментувати призупинення транзиту та атаку.

Однак минулого тижня компанія зробила крок, щоб припинити всі переправи через побоювання, що успішна атака може спровокувати масштабний розлив у регіоні, а також створити ризики для безпеки екіпажів на кораблях.

Таким чином Shell приєднується до інших світових вантажовідправників у рішенні уникати Червоного моря, включаючи інші енергетичні компанії.

Нагадуємо:

Катар призупинив відправку танкерів зі скрапленим природним газом (СПГ) через Баб-ель-Мандебську протоку після того, як авіаудари коаліції на чолі з США по об'єктах хуситів в Ємені підвищили ризики на життєво важливому морському шляху.

Компанія з перевозки вантажів Maersk вдруге призупинила судноплавство через Червоне море та Суецький канал "до подальшого повідомлення", оскільки продовжує перевірку безпеки після нападу на одне з її суден через зростання кількості атак на транзитні судна.

Керівник судноплавного гіганта AP Møller-Maersk Вінсент Клерк попередив, що на відновлення важливого торгового маршруту через Червоне море можуть піти місяці, що загрожує економічним та інфляційним ударом по світовій економіці, компаніям і споживачам.
За матеріалами: Економічна правда
 

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