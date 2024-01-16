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АНАЛІТИКА

Зростання світової економіки у 2023 р. було трохи кращим за прогноз - глава МВФ

 

Зростання світової економіки у 2023 році виявилося трохи сильнішим, ніж очікувалося, і це матиме позитивні наслідки у 2024 році, заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

"Глобальна економіка виявилася напрочуд стійкою, - сказала вона в інтерв'ю Bloomberg у Давосі. - 2023 рік виявився трохи кращим, ніж ми очікували. І цей позитив перейде на 2024 рік".

У жовтневому огляді World Economic Outlook (WEO) МВФ прогнозував, що глобальна економіка зросте на 3% у 2023 році і на 2,9% у 2024 році. Наступний WEO буде опубліковано поточного місяця.

За словами Георгієвої, на економіку США очікує "м'якої посадки", оскільки процентні ставки почнуть знижуватися.

Раніше у вівторок перший заступник глави МВФ Гіта Гопінат заявила під час одного із заходів Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, що шанси на "м'яку посадку" американської економіки зросли.

Гопінат зазначила при цьому, що очікування фінансових ринків щодо швидкого зниження ключових ставок провідними світовими ЦБ "дещо передчасні", оскільки боротьба з інфляцією ще не завершена.

"Ринки очікують, що центробанки будуть досить швидко опускати ставки. Я думаю, поки що дещо передчасно робити такі висновки, - сказала Гопінат. - Слід очікувати, що ставки будуть зменшені в якийсь момент цього року, однак, ґрунтуючись на даних, які ми маємо зараз, ми вважаємо, що це, з більшою ймовірністю, трапиться в другій половині року".

Розповідаючи про Китай, Георгієва зазначила, що владі КНР слід продовжувати відкривати держкомпанії для інвесторів, вирішувати проблеми великих боргів місцевих органів влади, а також ринку нерухомості, щоб економіка країни не потрапила в пастку повільного зростання.

"Китай усвідомлює, що без проведення складних структурних реформ економічне зростання в країні може сповільнитися до менш як 4%", - сказала глава МВФ, зазначивши, що вона убачає "тверду рішучість КНР зберігати міжнародну залученість".

Прем'єр Держради КНР Лі Цян заявив у Давосі у вівторок, що темпи економічного зростання в Китаї у 2023 році становили близько 5,2%, перевищивши цільовий показник уряду країни, незважаючи на відсутність масштабних стимулів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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