Росіяни масово кинулися за громадянством Молдови: Кишинів не може впоратися із запитами

Влада Молдови заявила, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції країни, повідомляє Reuters.

"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною Росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдовське громадянство", - йдеться в заяві.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами РФ та 20% - України. Водночас воно не надало конкретних цифр щодо кількості осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.

"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішніх 20 днів", - заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.

Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Перед цим президентка Молдови заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.