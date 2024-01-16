Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни масово кинулися за громадянством Молдови: Кишинів не може впоратися із запитами

 

Влада Молдови заявила, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції країни, повідомляє Reuters.

"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною Росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдовське громадянство", - йдеться в заяві.

Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами РФ та 20% - України. Водночас воно не надало конкретних цифр щодо кількості осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.

"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішніх 20 днів", - заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.

Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.

Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.

Перед цим президентка Молдови заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9247
  0,0606
 0,16
EUR
 1
 41,2848
  0,1915
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0596  0,02 0,05 38,7681  0,06 0,16
EUR 41,7623  0,05 0,12 42,6042  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9200  0,12 0,30 37,9550  0,10 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес