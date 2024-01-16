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Росіяни масово кинулися за громадянством Молдови: Кишинів не може впоратися із запитами
16:56 16.01.2024 |
Влада Молдови заявила, що їй важко впоратися з різким збільшенням кількості заяв про надання громадянства від росіян.
Як пише "Європейська правда", про це заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції країни, повідомляє Reuters.
"Геополітична ситуація в регіоні, створена війною Росії проти України, призвела до збільшення кількості осіб, які бажають отримати молдовське громадянство", - йдеться в заяві.
Відомство повідомило, що 70% заявників є громадянами РФ та 20% - України. Водночас воно не надало конкретних цифр щодо кількості осіб, які бажають отримати громадянство Молдови.
"У зв'язку з різким збільшенням кількості запитів на отримання молдовського громадянства, агентство просить уряд продовжити термін розгляду заяв до шести місяців замість нинішніх 20 днів", - заявили в Генеральному інспектораті з питань міграції.
Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна намагається захистити себе від ризиків дестабілізації з боку Росії, але вразливі місця все ще залишаються.
Санду нагадала, що очікує спроб РФ дестабілізувати ситуацію в країні навесні цього року, у розпал передвиборчої кампанії перед президентськими виборами.
Президентські вибори в Молдові мають відбутися восени 2024 року.
Перед цим президентка Молдови заявляла, що важливо продовжувати підтримувати Україну, РФ може поширити агресію й на інші країни.
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