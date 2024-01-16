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АНАЛІТИКА

У Данії після суперечок відкликали дозвіл на імпорт нафтомісної стічної води з Норвегії

 

У Данії відкликали дозвіл на імпорт нафтовмісної стічної води з Норвегії для її очищення, що є новим поворотом у суперечці довкола цього питання.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Данія у 2022 році надала дозвіл своєму підприємству RGS Nordic, що займається, серед іншого, очисткою води після промислового використання, імпортувати для очищення нафтовмісні стічні води з Норвегії і після процесу зливати воду в затоку Агерсе Сунд.

Спершу в уряді стверджували, що не бачать проблем з рішенням. Проте Агентство із захисту довкілля Данії після того заявило, що дозволи видано з порушенням правил і це суперечить законодавству ЄС, яке встановлює найвищі стандарти захисту довкілля. Застереження лунали також від прокуратури.

Ще у грудні міністр з питань довкілля Данії Магнус Х'юніке заявляв, що немає підстав казати, що даний дозвіл суперечить законодавству ЄС.

Тепер міністр оголосив, що дозволи відкликано - зокрема через статус згаданої затоки, яка вважається значущою для довкілля. Він визнав, що міністерство "надто неприскіпливо" інтерпретувало правила, але водночас наполягає, що ліцензії були легальними.

Міністр додав, що тепер особисто буде переглядати "кожну ліцензію на імпорт" у подібних випадках.

Тим часом у Норвегії також сперечаються через дозвіл скидати відходи у фйорди.

Також розголос викликав дозвіл на комерційний глибоководний видобуток корисних копалин на морському дні попри застереження, що це може завдати шкоди морському життю.
 

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