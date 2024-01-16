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КНДР планує оновити статус Південної Кореї у конституції
09:01 16.01.2024 |
Лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував змінити конституцію своєї країни, щоб визнати Південну Корею окремою державою. Він також попередив, що Північна Корея не хоче війни, але готова до неї, якщо буде потрібно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кім Чен Ин заявив, що об'єднання з Південною Кореєю неможливе. Він також звинуватив країну у прагненні краху режиму в Північній Кореї та об'єднанні шляхом поглинання.
"Ми не хочемо війни, але ми не маємо наміру уникати її", - цитує Кіма KCNA.
Кім Чен Ин закликав до внесення змін до конституції КНДР, щоб Південна Корея була названа "ворогом номер один". За його словами, війна з Південною Кореєю призведе до її знищення та "неймовірних" поразок США.
Крім того, Кім Чен Ин сказав, що у разі війни в Північній Кореї, в конституції країни має бути відображено питання "окупації", "відвоювання" та "включення" Півдня до складу своєї території.
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